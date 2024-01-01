  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

16 شهيدا في قصف إسرائيلي على شمال وغرب غزة

الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
16 شهيدا في قصف إسرائيلي على شمال وغرب غزة



غزة/سما/

استشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي على شمال وغرب قطاع غزة.


وأفادت مصادر طبية بأن “ثمانية مواطنين استشهدوا وآخرين أصيبوا بجروح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في حي السلاطين بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة”.

ووفق المصادر ، “استشهد خمسة مواطنين وأصيب نحو 20 آخرين معظمهم أطفال في قصف الاحتلال محيط سوق الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، كما انتشلت الطواقم الطبية، ثلاثة شهداء إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين على شاطئ بحر غزة في منطقة السودانية شمال غرب المدينة”.


ولفتت إلى “إصابة عدد من المواطنين بجروح، إثر قصف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة”.


وأشارت مصادر طبية إلى أن “أكثر من 1250 استشهدوا في عدوان الاحتلال المستمر شمال قطاع غزة منذ 25 يوما”.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل خطّة “طرد” إيران من لبنان وتحجيم حزب الله..جنرالٌ اسرائيلي: يتم استنزافنا بذكاءٍ وبروتينٍ متغيّرٍ

إعلام عبري يحذر من قنبلة موقوتة تخرج من مصر

بوادر اتفاق لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان ومبعوث بايدن يصل “تل أبيب” ونتنياهو بحث “الصفقة المحتملة”..

حماس تعلق على جولات التفاوض والمقترحات الجديدة لتبادل الأسرى

"يديعوت" : صفقة التهدئة في غزة "مجمدة" بانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية

نتنياهو ينوي تأجيل حفل زفاف نجله خشية من مسيرات حزب الله..

أكثر من 100 شهيد بينهم 25 طفلا والعشرات تحت الأنقاض وواشنطن تصفها بـ”المروعة” (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يتخوف من “سيناريو كارثي” إذا تقدم نحو نهر الليطاني

20221213211455afpp-1448877257.h-1-730x438

تايم: مبعوثة بايدن لمراقبة معاداة السامية لا ترى إبادة جماعية في غزة

11ipj-23-730x438

نعيم قاسم في أول إطلالة كأمين عام لـ”حزب الله”: سنستمر في تنفيذ خطة الحرب لنصرالله(فيديو)

تفاصيل خطّة “طرد” إيران من لبنان وتحجيم حزب الله..جنرالٌ اسرائيلي: يتم استنزافنا بذكاءٍ وبروتينٍ متغيّرٍ

بوادر اتفاق لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان ومبعوث بايدن يصل “تل أبيب” ونتنياهو بحث “الصفقة المحتملة”..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية