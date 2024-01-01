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لازاريني: حظر الأونروا يترك فراغا ويسبب مزيدا من المعاناة للفلسطينيين

الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني: حظر الأونروا يترك فراغا ويسبب مزيدا من المعاناة للفلسطينيين



غزة/سما/

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، إن القانونين الإسرائيليين اللذين جرى تمريرهما مؤخرا، واللذين يحظران فعليا أنشطة الوكالة في إسرائيل، سيتركان فراغا من شأنه أن يكلف مزيدا من الأرواح، ومزيدا من عدم الاستقرار في غزة والضفة الغربية.


وقال المفوض فيليب لازاريني في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس للأنباء، في مقابلة حصرية – وهي المقابلة الأولى له منذ تمرير الكنيست الإسرائيلي للقانونين – إن التشريع “في نهاية المطاف، ضد الفلسطينيين أنفسهم”، ويحرمهم فعليا من جهة فعالة تقدم الخدمات المنقذة للحياة، وخدمات التعليم والرعاية الصحية.


جدير بالذكر أن الأونروا كانت الوكالة الرئيسية التي تقوم بشراء المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة، حيث يعتمد، تقريبا، جميع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على الوكالة من أجل البقاء على قيد الحياة، في ظل الحرب التي تخوضها قوات الاحتلال الإسرائيلي مع حركة حماس منذ ما يقرب من 13 شهرا.

#فيليب لازاريني

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