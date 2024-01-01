ابو ظبي: ‏السفيران الفلسطيني واللبناني يستقبلان مجموعة سفراء عرب شاجبين للعدوان الإسرائيلي



‏استقبل سعادة السفير / علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بسفارة دولة فلسطين، كما استقبل سعادة السفير / فؤاد شهاب دندن، سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر السفارة اللبنانية في أبوظبي اليوم الثلاثاء الموافق 29‏/10‏/2024 سفراء المجموعة العربية المعتمدة لدى دولة الإمارات السفير /الدكتور سلطان بن عبدالله العنقري سفير المملكة العربية السعودية وسعادة السفير /شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية سعادة الدكتور /مظفر الجبوري سفير الجمهورية العراقية سعادة السفير / جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت سعادة السفير / أحمد التاجي سفير المملكة المغربية سعادة السفير / عمر فريتح سفير الجمهورية الجزائرية سعادة السفير / وائل الخليل القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية

سعادة السفير / الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفه سفير مملكة البحرين سعادة السفير /دكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان سعادة السفير / نصار الحباشنة سفير المملكة الأردنية الهاشمية وقد أبدى السفراء العرب تضامنهم في كلمة ألقاها نيابة عنهم عميد السلك الدبلوماسي العربي سعادة سفير الجمهوريه اللبنانيه في ظل ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني واللبناني من عدوان متواصل ارتفعت وتيرته من مجازر ومذابح يرتكبها الاحتلال ضد الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين والإعلاميين والطواقم الطبية والاغاثيه والمستشفيات والمدارس ودور العبادة الإسلامية والمسيحية وقد تم التأكيد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ومن أجل تأمين طرق آمنة لدخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثيه العاجلة لإنقاذ الشعبين المحاصرين في قطاع غزة ولبنان التي تشكل جرائم حرب ضد الإنسانية وتم التأكيد على أهمية العمل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه وإلزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

وتمنى الحضور الرحمه على ارواح للشهداء والضحايا الأبرياء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين وعودة النازحين لديارهم .