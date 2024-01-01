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طائرة بدون طيار تصيب مصنعا في نهاريا لانتاج قطع غيار الطائرات الاسرائيلية والمسيرات ..

الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرة بدون طيار تصيب مصنعا في نهاريا لانتاج قطع غيار الطائرات الاسرائيلية والمسيرات ..



القدس المحتلة / سما/

انفجرت طائرة مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية صباح اليوم الأربعاء، في مصنع لقطع غيار الطائرات تابع للصناعات الجوية الإسرائيلية في مدينة نهاريا في الجليل الغربي.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-ريشت بيت" أن طائرة مسيرة تسللت من لبنان أصابت مصنعا لإنتاج قطع غيار الطائرات في المنطقة الصناعية الشمالية من نهاريا، ولم يعلن عن حجم الأضرار التي اصابت المصنع.

وأصيب عاملان كانا في المصنع بجروح طفيفة ومتوسطة، بينما اصيب تسعة آخرون في حالة صدمة. وفي كلتا الحالتين لم يتم تفعيل أجهزة الإنذار.

وأصابت الطائرة سطح المبنى، وأصابت الشظايا سيارات كانت متوقفة في مكان قريب.

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