جيش الاحتلال يكشف عن تفاصيل عملياته في لبنان وغزة خلال الساعات الماضية

القدس المحتلة / سما/

أعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو اغار خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على أكثر من 100 هدف لحزب الله في أنحاء لبنان.

وبحسب بيان جيش الاحتلال فإنه ومن بين الأهداف التي تمت الاغارة عليها المنصة الصاروخية التي أستخدمت لإطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة ترشيحا أمس.

في غضون ذلك أضاف الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 146 تواصل أعمالها البرية في جنوب لبنان وكشفت وسائل قتالية وهاجمت عشرات الأهداف ومنها مواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع ومباني عسكرية.

كما تواصل الفرقة 91 تواصل العمل هي أيضًا في منطقة جنوب . وزعم جيش الاحتلال أن الفرقة عثرت خلال الساعات الماضية على صواريخ مضادة للطيران وخرائط تشمل مخططات لإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية.

وفي قطاع غزة تواصل قوات الفرقة 162 العمل في منطقة جباليا وزعم جيش الاحتلال أنها تمكنت من قتل عشرات المقاتلين خلال الساعات الماضية خلال غارات جوية واشتباكات وجهًا لوجه.