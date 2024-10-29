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390 يوم من العدوان على غزة : شهداء بالعشرات وغارات على وسط وجنوب القطاع

الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
390 يوم من العدوان على غزة : شهداء بالعشرات وغارات على وسط وجنوب القطاع



غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٩٠ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٤١ شهيد و ١١٣ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية عدا عن مجزرة بيت ابو نصر والذي ارتقى فيه ٩٣ مواطن بين شهيد ومفقود.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٠٦١ شهيد و ١٠١٢٢٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

شمال قطاع غزة

وتستمر العملية البرية في جباليا لليوم ٢٥ على التوالي مع بقاء السيطرة النارية على الجنوب لمنع النازحين من العودة.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بقصف ثلاثة منازل لعائلة اللوح راح ضحيتها ١٩ شهيد وعدد من الجرحى .

وارتقى ستة شهداء في قصف إسرائيلي استهدف تجمع للمواطنين شمال غرب المدينة عندما كانوا ينتظرون مرور المساعدات.

وارتقى اربعة شهداء وعشرات المصابين بعد قصف الاحتلال محلا تجاريا في شارع الصحابة وسط مدينة غزة.

وسط قطاع غزة

وارتقى ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهدت ام واثنين من أطفاها في قصف على مخيم البريج.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الفرا في الشيخ ناصر بمدينة خانيونس.

وواصلت الزوارق الحربية إطلاق المار تجاه خيام النازحين غربي رفح وخان يونس.

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