  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة تقرر التحرك بشكل عاجل وفوري مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين حول الاونروا

الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تقرر التحرك بشكل عاجل وفوري مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين حول الاونروا



رام الله / سما/

قررت الرئاسة الفلسطينية، التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة.

وأشارت الرئاسة، إلى أن القرار بشأن وجود "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء "الأونروا" هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.

وقالت الرئاسة: نثمن مرة أخرى مواقف مجموعة الدول التي عبرت عن رفضها وقلقها وخوفها من تداعيات هذا التوجه الإسرائيلي الخطير والمرفوض، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي، ودعوتها للحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بالأونروا دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها".

وأضافت الرئاسة: نطالب هذه الدول باتخاذ قرارات جدية لوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.

وأكدت الرئاسة أنه دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن كل ما يجري من ممارسات عدوانية إسرائيلية خطيرة ومرفوضة، لن تجلب الأمن والاستقرار، بل ستزيد المنطقة اشتعالا وتوترا.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مقترح اتفاق الهدنة ونتنياهو يفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الامريكية..

اتصالات إسرائيلية مصرية لتوضيح مقترح القاهرة لوقف النار في غزّة

الشيخ "كريمة" يصب جام غضبه على السلفيين المعادين للمقاومة في فلسطين ولبنان..

إعلام عبري يتحدث عن قلق "إسرائيل" من رئيس المخابرات المصرية الجديد

إعلام عبري يكشف عن تعليق نتنياهو على عرض السيسي

إعلام عبري يحذر من قنبلة موقوتة تخرج من مصر

غالانت يهدّد باغتيال الشيخ نعيم قاسم

الأخبار الرئيسية

غوتيريش يدعو في رسالة إلى نتنياهو إلى تمكين الأونروا من مواصلة عملها في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية

"يديعوت" : صفقة التهدئة في غزة "مجمدة" بانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية

photo_2024-10-29_22-24-00

ما تبعات حظر الاحتلال "للأونروا" على 5.9 مليون لاجئ فلسطيني؟

photo_2024-10-29_20-36-03

مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في معارك جنوب لبنان

2-143-730x438

أكثر من 100 شهيد بينهم 25 طفلا والعشرات تحت الأنقاض وواشنطن تصفها بـ”المروعة” (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية