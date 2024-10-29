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طقس فلسطين: انخفاض تدريجي على درجات الحرارة

الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: انخفاض تدريجي على درجات الحرارة



رام الله / سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئياً بوجهٍ عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي بحوالي 3 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل يتوقع أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئياً بوجهٍ عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئياً بوجهٍ عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع بمشيئة الله اعتبارا من ساعات الظهيرة سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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