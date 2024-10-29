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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خانيونس ودير البلح

الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خانيونس ودير البلح



غزة / سما/

استشهد عدد من المواطنين في قصف اسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، نفذه جيش الاحتلال في وقت متزامن بمدينتي خانيونس، ودير البلح.

وافادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفلة ،وإمرأة في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ووصل شهيدان وعدد من الجرحى لمستشفى الأقصى جراء قصف الاحتلال ،خيمة تؤوي نازحين غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

كما وأصيب عدد من المواطنين بجراح في قصف إسرائيلي، استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي الساحلية شمال غربي، مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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