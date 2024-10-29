"يديعوت" : صفقة التهدئة في غزة "مجمدة" بانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية

القدس المحتلة / سما/

تزداد المؤشرات على فشل محادثات التوصل لاتفاق للتهدئة، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن "هناك مقترحين على جدول الأعمال، أحدهما مصري، يدعو لوقف إطلاق النار لمدة يومين يتخللهما إطلاق سراح 4 رهائن إسرائيليين، و10 أسرى فلسطينيين مقابل كل واحد منهم".

أما المقترح الثاني، الذي وضعته قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة فيتحدث أيضًا عن صفقة جزئية، ولكنها تتضمن إطلاق سراح المزيد من الرهائن إلى جانب وقف إطلاق نار أطول.

وأضافت الصحيفة أن "الإدارة الأمريكية تضغط على مدير المخابرات وليام بيرنز لمحاولة الترويج للاقتراح، من أجل تحقيق إنجاز، لكن هناك تشاؤما بشأن إمكانية حدوث اختراق يؤدي إلى اتفاق".

وتحدثت الصحيفة عن تقديرات تشير إلى أن التقدم الحقيقي في المحادثات لن يكون ممكنًا قبل الانتخابات الأمريكية، وأن المرجح أن ينتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليرى ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب سيعود إلى البيت الأبيض، أو أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس هي من ستفوز.

وقالت، إن "ما ستفرزه نتائج الانتخابات الأمريكية سيكون حاسمًا بالنسبة لنتنياهو في فهم مقدار مساحة المناورة التي سيحظى بها من أمريكا الحليف الرئيسي لإسرائيل".

وأضافت "يُنظر إلى ترامب بالطبع على أنه المرشح المفضل لنتنياهو، لأنه قد يكون أكثر انفتاحًا من هاريس على احتلال إسرائيلي طويل الأمد لقطاع غزة، فضلاً عن العمليات العسكرية في لبنان أو إيران".

ونقلت الصحيفة عن خبير شؤون الشرق الأوسط من معهد أبحاث ألماني، إيلي غرانمايا، أنه "على الرغم من أن ترامب شخصية لا يمكن التنبؤ بها وقد يتخذ قرارات مفاجئة، إلا أنه من المرجح أن يدعم المزيد من الهجمات الإسرائيلية على إيران".

وأضاف أن "هذا سيضع إيران في مأزق أكبر، ويشجع نتنياهو على مزيد من التصعيد، ويجعل من الصعب للغاية تهدئة الحربين في غزة ولبنان".

وحول الصفقة للتهدئة في غزة، قالت الصحيفة إن "كثيرين اعتقدوا أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار، فتح الباب أمام فرصة نادرة للتوصل إلى اتفاق، ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات كثيرة أمام التوصل إليه".

وأضافت: "لم تقرر إسرائيل بعد مع أي خطة ستتعامل من المقترحات المطروحة ولكن إسرائيل ترغب في رؤية أكبر عدد ممكن من المختطفين يتم إطلاق سراحهم".

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه في القمة التي عقدت في قطر، تمت مناقشة خطة جديدة وموحدة، تجمع جميع المقترحات السابقة وتأخذ في الاعتبار أيضًا القضايا الرئيسية والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه "رغم ذلك يسود التشاؤم في الفريق الإسرائيلي المفاوض من أن تفضي المحادثات إلى اتفاق، والدليل على ذلك جاء الليلة الماضية مع الاستقالة المفاجئة من فريق التفاوض للمقدم أورين سيتر وهو المسؤول نيابة عن الجيش عن الجهد الاستخباري المحيط بالمختطفين".

وأوضحت أن "الوسطاء الأمريكيين والقطريين يرغبون بمناقشة وقف إطلاق النار في لبنان، ضمن صفقة الرهائن، وإذا رفضت حماس الصفقة، فإن وقف إطلاق النار في لبنان سيكون بمنزلة أداة ضغط عليها".