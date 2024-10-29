احتراق شاحنة في مستوطنة "دان" بعد إصابتها بصاروخ من لبنان (فيديو)

وفي وقت سابق، وجه "حزب الله" اللبناني إنذارا لسكان عدة مستوطنات في شمال إسرائيل بإخلائها.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يذكر فيه أسماء المستوطنات المطالب سكانها بإخلائها معلقا على الموضوع بالقول: "إلى كل المقيمين في المستوطنات المذكورة في هذا البيان. يطلب إليكم الإخلاء فورا. مستوطناتكم تحولت إلى مكان لانتشار واستقرار قوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية".

هذا وختم "حزب الله" الفيديو بتحذير للمستوطنين، مكتوب باللغة العبرية .