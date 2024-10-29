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مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في معارك جنوب لبنان

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في معارك جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط احتياط في صفوفه متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام في معارك جنوب لبنان.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الرائد (احتياط) يدعى يديديا بلوخ، من موفو حورون، وهو مقاتل في الكتيبة 7155، توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح خطيرة بتاريخ 24 أكتوبر 2024، في معركة بجنوب لبنان.

وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر وخلال الغزو البري لغزة ولبنان، بلغ 777 عسكريا، بين ضباط وجنود.

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