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حماس تعلق على جولات التفاوض والمقترحات الجديدة لتبادل الأسرى

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على جولات التفاوض والمقترحات الجديدة لتبادل الأسرى



غزة/سما/

أعلنت حركة "حماس"، مساء الثلاثاء، أنها استجابت لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل أسرى.

وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري، في مؤتمر صحفي: "فيما يخص مفاوضات وقف إطلاق النار، لقد استجابت حماس لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وأوضح أبو زهري، أن حركته عقدت "بعض اللقاءات بهذا الخصوص"، لافتا إلى وجود "لقاءات أخرى ستتم في ذات السياق"، دون ذكر تفاصيل.

وجدد تأكيد حركته على "انفتاحها على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة شعبنا في غزة، وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي، وكذلك انسحاب الاحتلال من كل القطاع، ورفع الحصار وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهلنا، وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة جدية للأسرى".

تجدر الإشارة إلى أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، قد دخل يومه الـ389 مع استمرار المجازر، وارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 43 ألفا، إضافة إلى أكثر من 100 ألف جريح.

وارتكب جيش الاحتلال، فجر الثلاثاء، مجازر في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 40 مدنيا على الأقل.

#حماس

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