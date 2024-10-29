  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحوثيون يجرون مناورة تحاكي التصدي لهجوم بري وبحري معاد (شاهد)

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يجرون مناورة تحاكي التصدي لهجوم بري وبحري معاد (شاهد)



صنعاء/سما/

نفذت قوات تابعة للحوثيين في اليمن، الأحد، مناورات عسكرية واسعة تحت عنوان "لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ"، تحاكي تصديها لهجوم معاد متعدد، معلنة إسنادها للشعبين الفلسطيني واللبناني ضد الاعتداءات.

نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد من سلسلة مناورات عسكرية تكتيكية"لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ"، التي نفّذتها القوات البحرية والبرية في القوات المسلحة اليمنية مؤخراً، وذلك في إطار معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" التي أطلقتها القوات المسلحة إسناداً للشعبين الفلسطيني واللبناني، وبعد مرور عامٍ على عملية طوفان الأقصى المباركة.

وحاكت المناورة، التي نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهدها، تصدي القوات المسلحة اليمنية لعمليات هجومية واسعة تشنها قوات معادية عبر أربع موجات هجومية افتراضية للعدو على الأراضي اليمنية. وذلك عبر مشاركة متكاملة من سفن وقطع حربية بحرية معادية تمهيداً لإبرار معاد يتسلل عبر الساحل حيث تبدأ القوات المسلحة البرية والبحرية اليمنية بمحاكاة عمليات قتالية متعددة في سياق التصدي لهجوم قوات العدو على بيئات وتضاريس مختلفة من الساحل والمدن والصحراء والجبال وفق عمليات دفاعية وهجومية تكتيكية.

كما حاكت المناورة مشاركة قوات التعبئة العامة في الدفاع عن الأراضي اليمنية من قوات العدو المفترضة والتصدي لقواته التي تحاول السيطرة على إحدى القرى عبر إنزال جوي لقوات العدو المفترض.

وأظهرت المشاهد أسلحة مختلفة تنوعت بين صواريخ مختلفة، وأسلحة القنص، وطوربيدات وزوارق مسيّرة، إضافةً إلى تنفيذ كمائن وإغارات، ومحاكاة حرب المدن.

وأزاحت القوات المسلحة اليمنية خلال هذه المناورات، الستار عن سلاح بحري جديد أطلقت عليه "القارعة"، وهي غواصة بحرية مسيّرة تمتلك قدرة كبيرة على التخفي واستهداف أكبر البوارج.


من جهتها نقلت قناة "الميادين" عن مصدر عسكري يمني رفيع قوله إن "المناورة تأتي ضمن الاستعداد والجاهزية لأي نزال قادم مع واشنطن وأدواتها في اليمن".

كما أنها نوع من "الإسناد للشعبين الفلسطيني واللبناني" بحسب المصدر العسكري الرفيع، مضيفا أن المناورة جاءت بمثابة رسالة للأعداء، مشيراً إلى أنّه، في ظلّ عدوان أمريكي-بريطاني مستمر، فإنّ المناورة البحرية البرية الواسعة تعد نجاحاً نوعياً واستراتيجياً للجيش اليمني.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مقترح اتفاق الهدنة ونتنياهو يفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الامريكية..

السعودية تعلن استضافة أول اجتماع رفيع المستوى لـ “التحالف العالمي لحل الدولتين”

الشيخ "كريمة" يصب جام غضبه على السلفيين المعادين للمقاومة في فلسطين ولبنان..

إعلام عبري يتحدث عن قلق "إسرائيل" من رئيس المخابرات المصرية الجديد

إعلام عبري يكشف عن تعليق نتنياهو على عرض السيسي

غالانت يهدّد باغتيال الشيخ نعيم قاسم

مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يطرح في الدوحة هدنة في غزة لمدة 28 يوما وصفقة تبادل

الأخبار الرئيسية

photo_2024-10-29_20-36-03

مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في معارك جنوب لبنان

2-143-730x438

أكثر من 100 شهيد بينهم 25 طفلا والعشرات تحت الأنقاض وواشنطن تصفها بـ”المروعة” (صور وفيديو)

حماس تعلق على جولات التفاوض والمقترحات الجديدة لتبادل الأسرى

672120b84c59b7299760c19f

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يهدد إيران في حال قصفها "إسرائيل"

photo_2024-10-29_20-19-39

"مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى.."حزب الله" ينفذ 33 عملية ضد "إسرائيل" حتى اللحظة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية