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الجيش الإسرائيلي: أسرنا قائد قطاع في "حزب الله" وعناصر من قوة "الرضوان" منذ أسبوعين (فيديو)

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: أسرنا قائد قطاع في "حزب الله" وعناصر من قوة "الرضوان" منذ أسبوعين (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

زعم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء أسر قائد منطقة عيتا الشعب في "حزب الله" ومقاتلين آخرين من قوة الرضوان، منذ أسبوعين.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإن قوة من لواء جولاني، وبناء على معلومات استخبارية، عثرت خلال تحرك قوات الفرقة 36 في جنوب لبنان قبل أسبوعيْن على فتحة نفق تقع داخل مقر قيادة عسكري في المنطقة تواجد في داخله عدد من المقاتلين ومن ضمنهم القائم بأعمال قائد منطقة عيتا الشعب في "حزب الله" المدعو حسن عقيل جواد.

وأضاف أن القوات طوقت مقر القيادة العسكري، وبعد "استسلام" المقاتلين، تم "القبض عليهم واعتقالهم واقتيادهم للتحقيق" من قبل محققي الوحدة 504 ومن ثم مواصلة التحقيق معهم في إسرائيل.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن المقاتلين كشفوا  في سياق التحقيق معهم تفاصيل عن بنى قتالية وعديدة منتشرة في منطقة عيتا الشعب، وأن تلك المعلومات ساعدت القوات في الميدان على تدمير هذه البنى والاستعداد للتعامل مع التهديدات في المنطقة.

وادعى أن محققي الميدان من الوحدة 504 الذين يعملون مع القوات في جنوب لبنان اعتقلوا، على مدار الأسابيع الأخيرة، وأجروا تحقيقات مع "عشرات" المقاتلين الذين "كشفوا عن معلومات استخبارية قيمة للعمليات البرية" في جنوب لبنان.

#الجيش الإسرائيلي

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