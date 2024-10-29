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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يهدد إيران في حال قصفها "إسرائيل"

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يهدد إيران في حال قصفها "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إيران في حال قصفها إسرائيل بالصواريخ.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يهدد إيران في حال قصفها إسرائيل
Gettyimages.ru
وقال هاليفي مخاطبا الطواقم الجوية والبرية في قاعدة رامون الجوية التي شاركت في الهجوم على إيران: "إذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، سنتمكن من الوصول إلى إيران مرة أخرى بقدرات لم نستخدمها بعد بغية إلحاق ضرر فادح للغاية سواء في القدرات أو في الأماكن التي تركناها جانبا هذه المرة".

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وأضاف: "لم يكن بإمكاننا تحقيق ذلك لولا القدرات الكبيرة للغاية التي يؤمنها كل واحد منكم، ونحن الآن نتطلع إلى الأمام".

وتابع: "بالنظر إلى المستقبل نقول شيئا بسيطا جدا مفاده أننا على مستوى عال جدا من الجاهزية في كافة الساحات. إذ نقاتل في لبنان، ونقاتل في غزة، ونحارب الإرهاب في يهودا والسامرة وفي ساحات أخرى بعيدة".

يذكر أن إسرائيل شنت غارة جوية على مواقع في إيران فجر السبت، 26 أكتوبر، ردا على الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل يوم 1 أكتوبر الجاري، التي كانت بدورها ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في وقت سابق.

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