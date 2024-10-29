عقب انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما له.. "حزب الله" يهدد "إسرائيل" بالعبرية

بيروت/سما/

وجه "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، تهديدا، على ما يبدو، لإسرائيل، حيث نشر صورة مرفقة بعبارة "ليس لوقت طويل"، باللغتين العربية والعبرية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" عبر صفحته على "تلغرام"، صورة حائط يتهدم من الأسفل، وعليه علم الإسرائيل، فيما كُتب بالللفتين العربية والعبرية: "ليس لوقت طويل"، دون توضيح ما الذي يقصده.

جدير بالذكر أن قيادة "حزب الله" أعلنت في وقت سابق من اليوم، انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما للحزب، خلفا لحسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في أواخر سبتمير الماضي.

هذا ووجه "حزب الله" مؤخرا، إنذارا لسكان 25 مستوطنة في شمال إسرائيل بإخلائها، حيث جاء في بيان له: ""إلى كل المقيمين في المستوطنات المذكورة في هذا البيان. يطلب إليكم الإخلاء فورا. مستوطناتكم تحولت إلى مكان لانتشار واستقرار قوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية".

وورد في الفيديو أسماء المستوطنات الآتية:

كريات شمونة، يسود هامعلاه، أييليت هاشاحر، حتسور حجليليت، كرمئيل، معالوت ترشحيا، إيفين مناحيم، نهاريا، روش بينا، شامير، شاعل، ميرون، كابري، أبيريم، دلتون، نفي زيف، كتسرين، كفار حناينا، مانوت، بيت هاعيمك، كفار فراديم، حراشيم، بيريا، كدمات تسفي، وبار يوحاي.