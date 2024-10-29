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نتنياهو يجري الليلة مناقشة تشاورية حول الاتصالات الخاصة بالتسوية في لبنان

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يجري الليلة مناقشة تشاورية حول الاتصالات الخاصة بالتسوية في لبنان



القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري مناقشة تشاورية محدودة الليلة حول الاتصالات الخاصة بالتسوية في لبنان.


وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن نتنياهو سيعقد عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، جلسة أمنية حول الجبهة اللبنانية مع كبار الأجهزة الأمنية، لبحث المهام وإمكانية إنهاء الحرب هناك والتوصل إلى تسوية سياسية.

وقد اندلع الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" قبل عام، عندما بدأ الحزب إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل "إسنادا ودعما" لغزة في إطار الحرب الدائرة في القطاع، والتي اندلعت بعد إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

واحتدم الصراع بشدة في الأسابيع القليلة الماضية مع قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع واغتيالها عددا من كبار قادة "حزب الله"، وإرسالها قوات برية إلى مناطق في جنوب لبنان للتوغل في عملية أسمتها "سهام الشمال".

من حهته، يطلق "حزب الله" يوميا صواريخ وقذائق ومسيّرات على أهداف في إسرائيل، ويتصدى لمحاولة الغزو البري، كما يؤكد إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

#نتنياهو

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