"مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى.."حزب الله" ينفذ 33 عملية ضد "إسرائيل" حتى اللحظة

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، عن تنفيذه عددا من العمليات ضد إسرائيل، مؤكدا تحقيق إصابات دقيقة وإيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.



وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، صدر عن "حزب الله" 33 بيانا حوب عملياته التي نفذها اليوم ضد إسرائيل، جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه":

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:40 من صباح يوم الثلاثاء ستعمرة كفر فراديم بصلية صاروخية.‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:40 من صباح يوم الثلاثاء تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية.‏

- قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء بإسقاط مسيرة هرمز 900 فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض - جو وشوهدت ‏تحترق.‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء ‏تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في موقع جل العلام بصلية صاروخية.‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة البحري بصلية صاروخية. ‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية وقذائف المدفعية. ‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء ‏تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية. ‏

- قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ظهر يوم الثلاثاء مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية. ‏

-استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من ظهر يوم الثلاثاء ‏قاعدة بيت هلل بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها ‏بدقة.‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 قبل ظهر يوم الثلاثاء ‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية. ‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الثلاثاء تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام بصلية صاروخية وقذائف ‏المدفعية. ‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة خلة العصافير في بلدة الخيام بقذائف المدفعية.

- ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء ‏دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها ‏بين قتيل وجريح.‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من صباح يوم الثلاثاء ‏قاعدة شراغا بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها ‏بدقة.‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء ثكنة زرعيت بصلية صاروخية. ‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة حانيتا بصلية صاروخية. ‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة يرؤون بصلية صاروخية. ‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة دوفيف بصلية صاروخية. ‏

- قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:05 من غروب يوم الثلاثاء مستعمرة كابري بصلية صاروخية. ‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من غروب يوم الثلاثاء تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة برعام بصلية صاروخية. ‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:20 من مساء يوم الثلاثاء تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية. ‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع ‏طاقمها ‏بين قتيل وجريح.‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من مساء يوم الثلاثاء ‏تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في تل النحاس عند أطراف بلدة كفركلا بقذائف المدفعية. ‏

- شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء هجومًا جويًا بمسيّرتين ‏إنقضاضيّتين ومحلّقتين ‏انقضاضيّتين على تقاطع غوما جنوب كريات شمونة وأصابوا أهدافهم بدقّة. ‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي عند بوابة العباسية بصلية صاروخيّة. ‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من غروب يوم الثلاثاء ‏تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام بصلية صاروخية.‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من مساء يوم الثلاثاء ‏تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية. ‏

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:40 من مساء يوم الثلاثاء ‏تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا بصلية صاروخية.

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من مساء يوم الثلاثاء ‌تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة خلة العصافير في بلدة الخيام بصلية ‏صاروخية. ‏ ‏-

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة حانيتا بصلية صاروخية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ثكنة زرعيت بصلية صاروخية". ‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة دوفيف بصلية صاروخية". ‏

‏- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة يرؤون بصلية صاروخية". ‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم ‏الثلاثاء، تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية وقذائف المدفعية". ‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم ‏الثلاثاء، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة البحري بصلية صاروخية". ‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة خلة العصافير في بلدة الخيام بقذائف المدفعية".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ‏تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في موقع جل العلام بصلية صاروخية".‏

- "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 01:00 من بعد ظهر اليوم ‏الثلاثاء، بإسقاط مسيّرة "هرمز 900" فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض - جو وشوهدت ‏تحترق".‏

‏- "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ظهر اليوم الثلاثاء، ‏مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية". ‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الثلاثاء، ‏دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها ‏بين قتيل وجريح.‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الثلاثاء، ‏تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية". ‏