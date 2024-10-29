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نائب أوروبي: "إسرائيل" استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد وفد دولي

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب أوروبي: "إسرائيل" استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد وفد دولي



بروكسل/سما/

أكد عضو البرلمان الأوروبي جاومي أسينس أن الجيش الإسرائيلي أطلق الغاز المسيل للدموع على وفد حقوقي دولي بالقرب من نابلس في الضفة الغربية بفلسطين.


وأوضحت رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو التي كانت برفقة أسينس ضمن الوفد الدولي، خلال فيديو نشرته على حسابها على منصة "X"، أن الجيش استخدم الغاز المسيل للدموع ضد الوفد الحقوقي عندما كانوا برفقة مجموعة من الفلسطينيين لجمع محصول الزيتون.


ووفقا لصحيفة "لا فانغوارديا" الإسبانية، فإن أسينس وكولاو وصلا إلى فلسطين في الـ28 من أكتوبر الجاري، مع وفد دولي لـ"التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للقانون الدولي".

وتسعى إسرائيل مؤخرا إلى التنكيل بالمنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، حيث صادقت في وقت سابق على مشروع قانون يحظر إجراء أي اتصال مع "الأونروا"، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي "الأونروا".

#اسرائيل

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