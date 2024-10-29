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خلل في بطاقات الائتمان في "إسرائيل" بسبب هجوم سيبراني

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلل في بطاقات الائتمان في "إسرائيل" بسبب هجوم سيبراني



القدس المحتلة/سما/

أعلنت شركة "الخدمات المصرفية الإلكترونية" (شبا) الإسرائيلية أن الخلل الحاصل في استخدام بطاقات الائتمان في أنحاء البلاد منذ صباح اليوم، الثلاثاء، نجم عن هجوم سيبراني، وفق بلاغ قدمته الشركة إلى البورصة.

وتدير شركة "شبا" منظومة الدفعات بواسطة بطاقات الائتمان، وأبلغت بورصة تل أبيب بأنه "بدءا من الساعة السابعة صباحا تقريبا، وفي أعقاب هجوم منع خدمات، شهدت شركات مرتبطة بشركة شبا بواسطة الإنترنت تشويشات في تحويل صفقات للمصادقة على بطاقات ائتمان. ونفذت الشركة عمليات من أجل منع الهجوم، وعند الساعة 09:50 عاد العمل إلى شكله المنتظم بشكل كامل".

وقالت الشركة إن الهجوم السيبراني لم يؤثر بشكل جوهري على مدخولها.

وواجه مستهلكون كثيرون منذ صباح اليوم هذا الخلل الذي منعهم من استخدام بطاقات ائتمانهم في الكثير من المصالح التجارية.

وقالت شركة "شبا"، في الصباح، إنه "نرى تشويشات في الاتصالات وقسم من طلبات عدم المصادقة لم تنجح بالوصول إلى نظام الشركة، وهذا الحدث قيد الفحص".

يشار إلى أن الخلل متعلق بمصالح تجارية التي تستخدم شبكات إنترنت في خارج البلاد، وشملت شركات تحويل أموال تستخدمها شركات إسرائيلية كبيرة، مثل شبكات بيع الملابس وما شابه.

وتشير تقديرات في سوق بطاقات الائتمان إلى أنه تأثرت 10% تقريبا من الصفقات بهذا الخلل الناجم عن هجوم سيبراني.

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