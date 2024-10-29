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خمسة شهداء وعشرات الإصابات إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة شهداء وعشرات الإصابات إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة



غزة/سما/

 استُشهد، مساء اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين، إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وأكدت مصادر محلية أن طيران قوات الاحتلال الإسرائيلي الحربي شن غارتين على سوق الصحابة في حي الدرج شرق مدينة غزة، المكتظ بالباعة والمتسوقين، ما أدى إلى ارتقاء خمسة مواطنين على الأقل وإصابة أكثر من عشرين، نُقلوا جميعا إلى المستشفيات.

وبحسب آخر الإحصائيات، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,061 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كما ارتفعت الإصابات إلى 101,223، فضلا عن آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

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