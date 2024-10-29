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ماكرون: لا شيء يبرر حصيلة القتلى المدنيين بقطاع غزة ويجب وقف الحرب

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون: لا شيء يبرر حصيلة القتلى المدنيين بقطاع غزة ويجب وقف الحرب



الرباط/سما/

 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه لا شيء يبرر حصيلة القتلى المدنيين بقطاع غزة، مشددا على ضرورة وقف الحرب.

جاء ذلك في خطاب لماكرون، أمام أعضاء البرلمان المغربي بغرفتيه (النواب والمستشارون) ‪ معلقا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من

عام بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال ماكرون: "الشرق الأوسط يعيش في متاهة.. ولا شيء يبرر هذه الحصيلة الكبيرة من القتلى في غزة من المدنيين".

وتابع: "لذلك يجب وقف إطلاق النار في غزة، وطالبنا بذلك منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من أجل حماية السكان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأضاف، "في لبنان يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وللأعمال العسكرية أيضا، ونعمل على ذلك بالتعاون مع الشركاء الأميركيين وآخرين".

وأردف ماكرون: "وفق رؤيتنا لتطور الأحداث، طلبت وقف الصادرات العسكرية من أجل وقف الحرب في لبنان وغزة".

واعتبر أن "فرنسا تدعم حصول الفلسطينيين واللبنانيين والإسرائيليين على أمنهم للعيش بسلام، وأن يعود كل النازحين للعيش في منازلهم".

#ايمانويل ماكرون

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