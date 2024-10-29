  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 43,061 شهيدا و101,223 مصابا

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 43,061 شهيدا و101,223 مصابا



غزة/سما/

 أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,061، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 101,223 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 115 شهيدا ارتقوا في غارات على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 109 منهم شمال القطاع.

يذكر 94 شهيدا ارتقوا في مجزرة بيت لاهيا فجر اليوم، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

أبرز مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى المحتملة

تفاصيل مقترح اتفاق الهدنة ونتنياهو يفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الامريكية..

سموتريتش ينفجر بالبكاء.. تحدث عن "ضحايا الصهيونية الدينية" (شاهد)

أقر باغتيال هنية.. نتنياهو: إيران تسعى لصنع “مخزون” من القنابل النووية لتدمير إسرائيل

السعودية تعلن استضافة أول اجتماع رفيع المستوى لـ “التحالف العالمي لحل الدولتين”

الكنيست الاسرائيلي يقر تشريعا يحظر عمل الاونروا ..

الشيخ "كريمة" يصب جام غضبه على السلفيين المعادين للمقاومة في فلسطين ولبنان..

الأخبار الرئيسية

GettyImages-1729221067

اتصالات إسرائيلية مصرية لتوضيح مقترح القاهرة لوقف النار في غزّة

6720a2a34c59b723e6654960

غالانت يهدّد باغتيال الشيخ نعيم قاسم

6720b3c742360437674c8ea9

"حزب الله" ينتخب "حامل الراية" الجديد.. من هو نعيم قاسم؟

6720ca744236043804687057

إعلام عبري يكشف عن تعليق نتنياهو على عرض السيسي

photo_2024-10-29_13-18-59

غزة: 93 شهيدا وأكثر من 40 مفقودا في القصف الإسرائيلي لمبنى في بيت لاهيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية