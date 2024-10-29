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شهيدان في استهداف الاحتلال شمال مدينة رفح

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان في استهداف الاحتلال شمال مدينة رفح



غزة/سما/

انتشل مسعفون، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جثتي شهيدين استهدفهما الاحتلال الإسرائيلي قرب جمعية الهلال الأحمر في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وتم نقلهما إلى مستشفى الأوروبي لتلقي المعاينة اللازمة.

وأشارت المصادر الطبية إلى استشهاد 115 مواطنا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 109 من شمال القطاع، وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وبحسب المصادر، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,061 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. كما ارتفعت الإصابات إلى 101,223 إصابة، مع بقاء آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

#رفح

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