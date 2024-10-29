  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إصابة 900 عسكري إسرائيلي منذ بدء غزو لبنان

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 900 عسكري إسرائيلي منذ بدء غزو لبنان



القدس المحتلة/سما/

كشفت وزارة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن دخول 900 عسكري إلى المستشفيات منذ بداية الغزو البري في لبنان قبل أكثر من شهر، من إجمالي 12 ألفا أصيبوا في الحرب المستمرة على غزة ولبنان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونقلت القناة “12” الإسرائيلية عن وزارة الجيش أن “قسم إعادة التأهيل بالوزارة استقبل نحو 12 ألف جريح من الجيش وقوات الأمن (الشرطة وجهاز الأمن العام “الشاباك”)، منذ 7 أكتوبر 2023″.

ولفتت الوزارة إلى نقل 900 جريح جديد للمستشفيات منذ بداية الغزو البري الإسرائيلي للبنان في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأشارت إلى أن “51 بالمئة من المصابين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما”.

وقالت الوزارة إن نحو 8500 من الجنود المصابين يعانون إصابات جسدية، منهم نحو 1500 أصيبوا مرتين خلال القتال في غزة ولبنان، إضافة إلى 5200 يعانون اضطرابات نفسية.

وأضافت: “14 بالمئة من المصابين حالاتهم متوسطة إلى خطيرة، و23 بالمئة بإصابات خطيرة في الرأس، و60 بالمئة مبتورو الأطراف، إضافة إلى 12 مصابا فقدوا أبصارهم”.

وقالت القناة الإسرائيلية: “بحسب تقديرات قسم إعادة التأهيل، فإنه بحلول عام 2030 سيكون هناك نحو 100 ألف شخص معاق في الجيش الإسرائيلي، 50 بالمئة منهم يعانون إعاقة ذهنية”.

الأكثر قراءة اليوم

أبرز مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى المحتملة

تفاصيل مقترح اتفاق الهدنة ونتنياهو يفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الامريكية..

سموتريتش ينفجر بالبكاء.. تحدث عن "ضحايا الصهيونية الدينية" (شاهد)

أقر باغتيال هنية.. نتنياهو: إيران تسعى لصنع “مخزون” من القنابل النووية لتدمير إسرائيل

السعودية تعلن استضافة أول اجتماع رفيع المستوى لـ “التحالف العالمي لحل الدولتين”

الكنيست الاسرائيلي يقر تشريعا يحظر عمل الاونروا ..

الشيخ "كريمة" يصب جام غضبه على السلفيين المعادين للمقاومة في فلسطين ولبنان..

الأخبار الرئيسية

6720a2a34c59b723e6654960

غالانت يهدّد باغتيال الشيخ نعيم قاسم

6720b3c742360437674c8ea9

"حزب الله" ينتخب "حامل الراية" الجديد.. من هو نعيم قاسم؟

6720ca744236043804687057

إعلام عبري يكشف عن تعليق نتنياهو على عرض السيسي

photo_2024-10-29_13-18-59

غزة: 93 شهيدا وأكثر من 40 مفقودا في القصف الإسرائيلي لمبنى في بيت لاهيا

photo_2024-10-29_13-14-53

الجيش الاسرائيلي يؤكد مقتل 4 من جنوده في معارك قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية