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صور أقمار اصطناعية تظهر أن الهجوم الإسرائيلي ربما أصاب قاعدة صواريخ مهمة للحرس الثوري الإيراني

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور أقمار اصطناعية تظهر أن الهجوم الإسرائيلي ربما أصاب قاعدة صواريخ مهمة للحرس الثوري الإيراني



القدس المحتلة/سما/

 أظهرت صور أقمار اصطناعية حللتها وكالة أسوشيتد برس، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران من المرجح أنه ألحق أضرارا بقاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني الذي يقوم بتصنيع الصواريخ الباليستية وإطلاق الصواريخ كجزء من برنامجه الفضائي.

وتثير الأضرار التي لحقت بالقاعدة الواقعة في شاهرود تساؤلات جديدة حول الهجوم الإسرائيلي الذي وقع في وقت مبكر من صباح السبت الماضي، خاصة أنه وقع في منطقة لم تعترف بها طهران سابقا، ولم يعلق الحرس الثوري حتى الآن على أي أضرار محتملة تعرض لها من الهجوم.

وحددت إيران فقط الهجمات الإسرائيلية على أنها وقعت في محافظات إيلام وخوزستان وطهران فقط، دون الإشارة إلى محافظة سمنان الريفية حيث تقع القاعدة.


 

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