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مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يطرح في الدوحة هدنة في غزة لمدة 28 يوما وصفقة تبادل أسرى

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يطرح في الدوحة هدنة في غزة لمدة 28 يوما وصفقة تبادل أسرى



واشنطن/سما/

ناقش مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز صيغة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة واتفاق بشأن الأسرى، وذلك في اجتماع عقد يوم الأحد مع نظيريه الإسرائيلي والقطري.

وتتضمّن الصيغة وقف إطلاق النار لمدة 28 يوما، مع إطلاق حركة حماس سراح نحو ثمانية رهائن، مقابل إطلاق إسرائيل سراح العشرات من الأسرى الفلسطينيين، وفقا لموقع أكسيوس.

وبحسب ما ورد، من شأن التوصل إلى اتفاق جزئي أن يكسر الجمود الذي دام شهرين في محادثات وقف إطلاق النار، ويعزز المفاوضات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً، ويحسن الظروف الإنسانية في غزة، ويطلق سراح بعض الرهائن المحتجزين هناك.

ومن غير المرجح أن يحدث أي تقدم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلا أن من المرجح أن تعدل إسرائيل وحماس مواقفهما على أساس النتائج، حسب توقعات “أكسيوس”.

كما أن الخطة لا تعالج مطلب حماس الرئيس بأن يتضمن أي اتفاق انسحابا إسرائيليا من غزة وإنهاء الحرب.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال يوم الاثنين إنه لن يوافق إلا على اتفاق جزئي، وليس على إنهاء الحرب. وهذان الموقفان لا يمكن التوفيق بينهما.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة أكسيوس: “توافق إسرائيل على وقف مؤقت، لكن حماس تريد وقفة من شأنها أن تفتح عملية تؤدي إلى خطوات إسرائيلية لا رجعة فيها. وإذا لم يخفف أي من الجانبين موقفه فلن يكون هناك اتفاق”.
وكان بيرنز قد التقى يوم الأحد في الدوحة رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير الموساد ديفيد بارنيع.

وقبل ساعات من بدء المحادثات، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علناً أن مصر اقترحت اتفاقاً جزئياً يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 12 يوماً، والإفراج عن أربعة رهائن.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن بيرنز وآل ثاني وبارنيع كانوا قد بدأوا بالفعل في تطوير فكرة التوصل إلى اتفاق جزئي، وناقشوا سبل البناء على الفكرة المصرية خلال اجتماعهم يوم الأحد.
وتتضمن الخطة وقفا للقتال في غزة لمدة أربعة أسابيع، والإفراج عن نحو ثماني نساء من جميع الأعمار أو رجال فوق سن الخمسين عاما محتجزين لدى حماس، والإفراج عن عشرات السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن الجانبين ناقشا “إطارا موحدا جديدا يدمج المقترحات السابقة، ويأخذ في الاعتبار أيضا القضايا الرئيسة والتطورات الأخيرة في المنطقة”.

ومن المتوقع أن يجتمع الوسطاء القطريون والمصريون مع مسؤولي حماس خلال الأيام المقبلة لمناقشة الخطة الجديدة والمسار إلى الأمام.

كما من المتوقع أن يسافر بيرنز إلى القاهرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة هذه القضية مع رئيس المخابرات المصرية الجديد حسن رشاد، بحسب مصدر مطلع على القضية.

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