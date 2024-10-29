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مصر تدين قرار "إسرائيل" حظر عمل "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدين قرار "إسرائيل" حظر عمل "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية



القاهرة/سما/

دانت مصر اليوم الثلاثاء إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية.


واعتبرت الخارجية المصرية في بيان رسمي اليوم، أن هذه الخطوة من قبل الكنيست جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وجددت الخارجية المصرية رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

كما "طالبت المجتمع الدولي والمنظومة الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن بالتصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الفللسطينيين".

واستنكر البيان "النهج الإسرائيلي الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل ويستهدف تقييد كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية".

وفي الختام، شدد البيان على أنه لا يمكن الاستعاضة عن دور "الأونروا" أو استبداله أو الاستغناء عنه، مؤكدة أنه آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، مُحذرة من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الآخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف.

وأمس، صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.

وتأتي هذه التحركات وسط مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس – وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة.

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