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12000 عسكري إسرائيلي في أقسام إعادة التأهيل بالمستشفيات منذ بداية حرب غزة

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
12000 عسكري إسرائيلي في أقسام إعادة التأهيل بالمستشفيات منذ بداية حرب غزة



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستقبال حوالي 12000 جريح من أفراد الجيش الإسرائيلي في أقسام إعادة التأهيل بالمستشفيات منذ بداية حرب غزة.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن حوالي ثلثيهم أي ما يقارب 8000 يعانون من إصابات جسدية، بينما نصفهم تقريبا يعانون من ردود أفعال عقلية نفسية.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" تسجيل 900 جريح خلال شهر من المناورة العسكرية في لبنان، مشيرة إلى أنه في كل شهر، يتم إدخال حوالي 1000 جريح وسطيا ​​إلى قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع.

وبذلك، قفزت أعداد الجرحى في الشمال بنحو 50% خلال الشهر الماضي بسبب المناورة البرية في لبنان. كما أصيب نحو 1500 شخص مرتين منذ بداية الحرب.

هذا ويقدر متوسط ​​التكلفة السنوية لرعاية ودعم جرحى الحرب بحوالي 150 ألف شيكل للشخص الواحد. بدوره، أطلق رئيس قسم إعادة التأهيل في الدفاع الإسرائيلية ليمور لوريا تحذيرا مفاده: "نحن بحاجة إلى حل يتعلق بالميزانية".

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