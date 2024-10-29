  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحوثيون: نفذنا عملية نوعية في عسقلان (فيديو)

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: نفذنا عملية نوعية في عسقلان (فيديو)



صنعاء/سما/

أعلن الحوثيون اليوم الثلاثاء عن استهداف المنطقة الصناعية الإسرائيلية في عسقلان بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم "الحوثيين"، يحيى سريع في بيان: "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان جنوبي فلسطين المحتلة".

وأضاف: "العملية نفذت بعدد من الطائرات المسيرة ونجحت في الوصول لأهدافها.. ردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان"".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دوت صافرات الإنذار عدة مرات في عسقلان وفي المنطقة الصناعية بالمدينة وفي مستوطنات "غلاف غزة"، على إثر ذلك، انفجرت مسيرة بالقرب من مستشفى "برزيلاي" بعد أن فشل الجيش الإسرائيلي باعتراضها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد التحقيق الأولي يبدو أن الطائرة بدون طيار التي سقطت في منطقة مفتوحة في وقت سابق اليوم في عسقلان كانت قد أطلقت من اليمن".

#الحوثيون

الأكثر قراءة اليوم

أبرز مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى المحتملة

تفاصيل مقترح اتفاق الهدنة ونتنياهو يفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الامريكية..

سموتريتش ينفجر بالبكاء.. تحدث عن "ضحايا الصهيونية الدينية" (شاهد)

أقر باغتيال هنية.. نتنياهو: إيران تسعى لصنع “مخزون” من القنابل النووية لتدمير إسرائيل

السعودية تعلن استضافة أول اجتماع رفيع المستوى لـ “التحالف العالمي لحل الدولتين”

الكنيست الاسرائيلي يقر تشريعا يحظر عمل الاونروا ..

الشيخ "كريمة" يصب جام غضبه على السلفيين المعادين للمقاومة في فلسطين ولبنان..

الأخبار الرئيسية

6720a2a34c59b723e6654960

غالانت يهدّد باغتيال الشيخ نعيم قاسم

6720b3c742360437674c8ea9

"حزب الله" ينتخب "حامل الراية" الجديد.. من هو نعيم قاسم؟

6720ca744236043804687057

إعلام عبري يكشف عن تعليق نتنياهو على عرض السيسي

photo_2024-10-29_13-18-59

غزة: 93 شهيدا وأكثر من 40 مفقودا في القصف الإسرائيلي لمبنى في بيت لاهيا

photo_2024-10-29_13-14-53

الجيش الاسرائيلي يؤكد مقتل 4 من جنوده في معارك قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية