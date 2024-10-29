الحوثيون: نفذنا عملية نوعية في عسقلان (فيديو)

صنعاء/سما/

أعلن الحوثيون اليوم الثلاثاء عن استهداف المنطقة الصناعية الإسرائيلية في عسقلان بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم "الحوثيين"، يحيى سريع في بيان: "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان جنوبي فلسطين المحتلة".

وأضاف: "العملية نفذت بعدد من الطائرات المسيرة ونجحت في الوصول لأهدافها.. ردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان"".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دوت صافرات الإنذار عدة مرات في عسقلان وفي المنطقة الصناعية بالمدينة وفي مستوطنات "غلاف غزة"، على إثر ذلك، انفجرت مسيرة بالقرب من مستشفى "برزيلاي" بعد أن فشل الجيش الإسرائيلي باعتراضها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد التحقيق الأولي يبدو أن الطائرة بدون طيار التي سقطت في منطقة مفتوحة في وقت سابق اليوم في عسقلان كانت قد أطلقت من اليمن".