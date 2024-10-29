غزة: 93 شهيدا وأكثر من 40 مفقودا في القصف الإسرائيلي لمبنى في بيت لاهيا

غزة/سما/

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة باستشهاد 93 فلسطينيا وفقدان أكثر من 40 وإصابة العشرات في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن "الاحتلال ارتكب مذبحة فظيعة ومروعة حيث قصف عمارة سكنية تعود لعائلة أبو النصر مكونة من خمسة طوابق، ويتواجد فيها أكثر من 200 مدني استشهد منهم 93 شهيدا وأكثر من 40 مفقودا ووجود عشرات الإصابات.

وأضاف أن "الاحتلال كان يعلم أن هذه العمارة السكنية فيها العشرات من المدنيين النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية".

وفي وقت سابق من اليوم استشهد 77 مواطنا بينهم أكثر من 25 طفلا وعشرات الجرحى والمفقودين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيا في مشروع بيت لاهيا.

كما يوجد أكثر من 20 إصابة خطرة وصلت مستشفى "كمال عدوان" وحتى اللحظة لا زال هناك الكثير تحت الأنقاض.

من جهته قال مدير مستشفى "كمال عدوان" "لا نستطيع إسعاف عشرات المصابين في مجزرة بيت لاهيا بسبب نقص الإمكانات".

في حين قال مدير المستشفيات الميدانية بغزة ف تصريح صحفي: "ندعو كل الجراحين للعودة إلى مستشفى كمال عدوان لمحاولة إنقاذ المصابين".

وأضاف "لا نستطيع إسعاف عشرات المصابين في مجزرة بيت لاهيا بسبب نقص الإمكانات".

ولفت أن "جيش الاحتلال يقصف محيط المستشفى أثناء إسعاف مصابي مجزرة مشروع بيت لاهيا".

وطالب "العالم بالتحرك وعدم الاكتفاء بالتفرج على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وأوضح أن "معظم المصابين في مجزرة مشروع بيت لاهيا قد يستشهدون بسبب نقص الإمكانات".

ودعا "العالم لإرسال وفود طبية متخصصة لإسعاف عشرات المصابين في المستشفى".

من جهته قال الدفاع المدني في قطاع غزة: إن "عملنا معطل قسرا لليوم السابع في كافة مناطق شمال القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، واعتقال عدد من كوادرنا وتشريد آخرين".".



وأضاف أن "الاحتلال ارتكب سلسلة مجازر في شمال القطاع بغياب تام لخدمات الإسعاف والإغاثة".

وتابع: "100 ألف مواطن في شمال القطاع يتعرضون لقصف متواصل".

وأكد أن "أكثر من 100 شخص في المنزل الذي قصفه الاحتلال في مشروع بيت لاهيا".

وأشار إلى أن "عشرات المواطنين تحت الأنقاض يواجهون موتا حتميا في ظل توقف تام لجهود الإغاثة".

وقال: "تصلنا مناشدات ونداءات استغاثة لإنقاذ حياة الجرحى بعد قصف الاحتلال لمبنى سكني في بيت لاهيا شمال القطاع".

ونصح الدفاع المدني المواطنين في شمال القطاع بعدم التجمع في مراكز الإيواء "تفاديا للمجازر".

ولفت أنه "منذ 24 يوما لم يدخل الغذاء والماء إلى مناطق شمالي القطاع".

وذكر مراسلنا أنه استشهد سبعة مواطنين وأصيب وفقد آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين آخرين في مشروع بيت لاهيا.

كما أقدمت القوات الإسرائيلية بحرق مدرسة الفاخورة غرب مخيم جباليا وحرقت أيضا عددا من منازل المواطنين في محيطها.

واستهدف قصف مدفعي مكثف جباليا النزلة والبلد تزامنا مع إطلاق نار من الطيران الحربي الإسرائيلي شمال القطاع.

وأشار إلى استهداف المدفعية الإسرائيلية منطقة قليبو خلف أبراج الشيخ زايد شمال القطاع.

وفي مدينة غزة، استهدف قصف إسرائيلي منزلا في شارع النفق شمال المدينة ما أدى لوقوع جرحى.

وفي جنوب القطاع، أطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقي بلدة عبسان الجديده شرقي مدينة خان يونس.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها تجاه شاطئ مدينتي خان يونس ورفح.

واستهدفت غارة إسرائيلية منطقة الشلالفة غرب مدينة رفح.

وفي سياق منفصل، قال مدير عام المستشفيات الميدانية في الصحة بغزة، مروان الهمص إن "الاحتلال يمنع استمرار المرحلة الثانية من التطعيم ضد فيروس "شلل الأطفال" في شمال مدينة غزة وشمال القطاع".

وأضاف أن "حوالي 110 ألف طفل في شمال غزة يحتاجون للجرعة الثانية من طعم شلل الأطفال".

وأشار إلى أن "انتشار المرض في غزة يعني انتشاره في الضفة وإسرائيل".