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الجيش الاسرائيلي يؤكد مقتل 4 من جنوده في معارك قطاع غزة

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يؤكد مقتل 4 من جنوده في معارك قطاع غزة



أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 4 من عناصره في المعارك الدائرة في مدينة جباليا في شمال قطاع غزة، وهم من وحدة تسمى وحدة الأشباح 888.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنود الذين تم إخطار عائلاتهم بأنهم قتلوا هم:

  • الرائد يهوناتان كيرن، 22 عاما، ضابط مقاتل في الوحدة 888، سقط في المعركة في شمال قطاع غزة.
  • الرقيب نيسيم ميتال، 20 عاما، مقاتل في الوحدة 888، سقط في المعركة في شمال قطاع غزة.
  • الرقيب أفيف غيلوبا، 21 عاما، مقاتل في الوحدة 888، سقط في المعركة في شمال قطاع غزة.
  • الرقيب ناور حيموف، 22 عاما، مقاتل في الوحدة متعددة الأبعاد، سقط في المعركة في شمال قطاع غزة.

وأوضح أنه في الحادث الذي قتل فيه الأربعة، أصيب أيضا بجروح خطيرة ضابط مقاتل في الوحدة.

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