شاهد..71 شهيدًا وعشرات الإصابات بعد نسف أحد المنازل فوق رؤوس ساكنيه شمال غزة..

غزة / سما/
ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 71 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في مجزرة جديدة جراء قصف مقاتلات إسرائيلية مبنى مأهولا في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة الذي يعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ 25 يوما.
وأفاد مصدر طبي في مستشفى كمال عدوان لمراسل الأناضول، بأن حصيلة المجزرة الإسرائيلية بعد قصف بناية سكنية في مشروع بيت لاهيا ارتفعت إلى 71 شهيدا فلسطينيا إضافة إلى عدد من الجرحى والمفقودين.
وأضاف المصدر أن “المدنيين هم من نقلوا الشهداء والجرحى إلى المستشفى جراء تعطل طواقم الإسعاف والدفاع المدني بسبب استهدافها من القوات الإسرائيلية”.