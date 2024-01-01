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جيش الاحتلال: حققنا الأهداف العسكرية في لبنان ويمكن الذهاب لتسوية

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: حققنا الأهداف العسكرية في لبنان ويمكن الذهاب لتسوية



القدس المحتلة / سما/

قدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الإهداف العسكرية في جنوب لبنان قد تحققت ويبقى الآن السماح للمستوى السياسي الترويج لتسوية سياسية.

ووفقًا للقيادة الشمالية، في جيش الاحتلال فإن معظم البنية التحتية التابعة لحزب الله في القرى القريبة من لبنان وإسرائيل قد دمرت وتم نقل معظم الأسلحة إلى إسرائيل أو تم تدميرها ميدانياً.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الضباط في الميدان يزعمون أن هناك قرى لم يكتمل العمل فيها.


لكن الضباط في الميدان يزعمون أن هناك قرى لم يكتمل العمل فيها وان هناك أماكن يتعين فيها إكمال المهام من خلال المناورة البرية بناء على معلومات الشاباك .

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن الأهداف التي تحققت في جنوب لبنان تسمح للمستوى السياسي بالتقدم إلى إنجاز استراتيجي في مواجهة دولة لبنان بمساعدة الولايات المتحدة ودول أخرى.

لكن وبحسب موقع واللا العبري إذا لم يتمكن المستوى السياسي من التوصل إلى تسوية مع لبنان بشأن جنوب لبنان، فإن هناك احتمالين: استمرار الضغط العسكري من خلال المناورات البرية والغارات الجوية، واستمرار احتلال الأراضي في كل جنوب لبنان بما في ذلك السيناريو الذي سيُطلب فيه من الجيش الإسرائيلي توسيع احتلال القرى.

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