حزب الله ينتخب نعيم قاسم أمينا عاما خلفا لنصر الله

سما / وكالات /

انتخب حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء، نعيم قاسم أمينا عاما للحزب خلفا للشهيد نصر الله الذي اغتالته اسرائيل غارة استهدفت مقر القيادة في الضاحية الجنوبية لبيروت نهاية أيلول الماضي.

مَن هو نعيم قاسم؟

هو شخصية مخضرمة في الحزب ويشغل منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991.

عُين نائباً للأمين العام في عهد الأمين العام الأسبق لـحزب الله عباس الموسوي، الذي استشهد في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية عام 1992، وظل في المنصب عندما تولى نصر الله قيادة الحزب.

بدأ نشاطه السياسي في حركة أمل الشيعية اللبنانية، التي أُسست عام 1974. وترك أمل عام 1979، بعد الثورة الإسلامية الإيرانية، التي شكّلت الفكر السياسي للكثير من الناشطين الشيعة اللبنانيين الشباب. وشارك في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل حزب الله عام 1982.

ظل لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم حزب الله، وأجرى الكثير من المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية.

يعمل منسقاً عاماً لحملات حزب الله الانتخابية البرلمانية منذ خاضتها لأول مرة في عام 1992.

في عام 2005، أعد قاسم كتابا سرد فيه تاريخ حزب الله، ووُصف هذا الكتاب بأنه «نظرة (نادرة) من داخل الجماعة».

ولد عام 1953 في منطقة البسطة التحتا في بيروت وتعود أصول عائلته إلى كفرفيلا، في جنوب لبنان ذي الأغلبية الشيعية. وهو متزوج ولديه ستة أطفال.