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طقس فلسطين : صاف وبارد نسبيا

الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : صاف وبارد نسبيا



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الأربعاء، غائما جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئياً بوجهٍ عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين.

وفي ساعات المساء والليل يتوقع أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصه المناطق الشرقية وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا بوجه عام وباردا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق بعض المناطق خاصه المناطق الشرقية وتكون الرياح وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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