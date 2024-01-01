389 يوما للحرب على غزة : شهداء بالعشرات في مجازر بالزوايدة وبيت لاهيا شمال قطاع غزة

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 389 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠ وقالت مصادر طبية ان طائرات الاحتلال نفذت مجزرة صباح اليوم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة راح ضحيتها اكثر من 62 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين. وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 96 شهيدا و 277 اصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية. وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى43020 شهيدا و101110 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي. شمال قطاع غزة وتستمر العملية البرية في جباليا لليوم ٢٤ على التوالي وسط تراجع الدبابات إلى جهة الشرق والشمال مع بقاء السيطرة النارية على الجنوب لمنع النازحين من العودة. وصباح اليوم ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بقصف منزل مكون من ٥ طوابق في مشروع بيت لاهيا تعود لعائلة ابو نصر والمنزل مأهول بالسكان. وتشير المعلومات الأولية إلى استشهاد نحو عشرين مواطنا واصابة العشرات. وارتقى سبعة شهداء بينهم ثلاث أطفال ومصابون وعدد من المفقودين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلة عبيد والعمري في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وارتقى شهداء بعد قصف الاحتلال منزلاً لعائلة مسعود في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال غزة. وأحرقت قوات الاحتلال مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة واصيب عشرة مواطنين في قصف الاحتلال منزلاً يؤوي نازحين من عائلة أبو اللبن خلف صيدلية الأسرة في شارع النفق بمدينة غزة. وارتقى ثلاثة شهداء في قصف صهيوني استهدف تجمعا للمواطنين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وتواصل القصف المدفعي على المناطق الغربية لمخيم جباليا وجباليا البلد ومنطقة الصفطاوي شمال غزة. وسط قطاع غزة واستشهد عشرة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة بينهم نساء وأطفال إضافة إلى إصابة ١٢ مواطن اخرين بجراح. وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا في قصف الاحتلال لمخيم البريج وسط القطاع. واستهدفت مدفعية الاحتلال شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. جنوب قطاع غزة وواصلت الزوارق الحربية إطلاق المار تجاه خيام النازحين غربي رفح وخان يونس. وارتقى ثلاثة شهداء في خربة العدس بينهم اب وابنه في قصف اسرائيلي.