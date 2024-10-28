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السعودية تعلن استضافة أول اجتماع رفيع المستوى لـ “التحالف العالمي لحل الدولتين”

الإثنين 28 أكتوبر 2024 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعلن استضافة أول اجتماع رفيع المستوى لـ “التحالف العالمي لحل الدولتين”



الرياض / وكالات/

أعلنت السعودية، الاثنين، استضافة أول اجتماع رفيع المستوى لـ”التحالف العالمي لحل الدولتين” في مدينة الرياض، الأربعاء المقبل.
جاء ذلك وفق ما ذكره نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، في المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط، والمنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، وفق بيان للخارجية السعودية.
وأكد الخريجي، على “أهمية تعزيز الجهود المبذولة من الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز الأمن الإقليمي، وخاصة في هذا الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لوقف التصعيد المتواصل والعنف والدمار”.
وأضاف: “العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان، أوصل المنطقة إلى مفترق طرق حاسم يضع المجتمع الدولي أمام خيارين مصيريين، إما التحرك بفاعلية لدعم القانون الدولي وتعزيز حل الدولتين، أو أن يجازف بمزيد من التصعيد وتعميق المعاناة، ما سيقوض مصداقية الجهود الدولية في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة”.

وأشار إلى إن “الأزمة الإنسانية في فلسطين ولبنان بلغت حداً لا يحتمل، ولا يمكن السماح بتدهور الأوضاع في المنطقة أكثر من ذلك”.
ورفض الخريجي، “استهداف المدنيين الأبرياء بشكل ممنهج وتهجيرهم قسراً والتدمير المتعمد نتيجةً لانتهاكات إسرائيل الواضحة للقانون الإنساني الدولي بلا محاسبة أو عقاب”.
وأكد أن “الإدانات الخطابية لم تعد كافية لردع العنف، ما يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة”.
وأضاف: “نتطلع في هذا السياق إلى استضافة أول اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لحل الدولتين بالرياض” الأربعاء.
وأشار الخريجي، إلى أن تنفيذ حل الدولتين مسؤولية جماعية دولية، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وهو الشرط الأساسي لضمان استقرار المنطقة.
كما أكد التزام المملكة بالتعاون مع الشركاء لتحويل حل الدولتين من أمل بعيد إلى واقع ملموس وقريب.
وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط السعودية الاثنين، تحتضن الرياض، الأربعاء والخميس المقبلين، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ “حل الدولتين” يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، وذلك لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين على طريق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.
يشار أن السعودية أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين إطلاق “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، وذلك خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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