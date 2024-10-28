  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

انتقادات إسرائيلية لـ"انقلاب" سموتريتش الاستيطاني في الضفة الغربية

الإثنين 28 أكتوبر 2024 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتقادات إسرائيلية لـ"انقلاب" سموتريتش الاستيطاني في الضفة الغربية



القدس المحتلة/سما/

وجهت أوساط إسرائيلية انتقادات لاذعة للوزير المتطرف وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، بسبب ما وصفوها بـ"الانقلاب" الاستيطاني في الضفة الغربية، بهدف ضمها وتثبيت التفوق اليهودي فيها.

وأشار الكاتب السياسي الإسرائيلي ميخائيل سفارد في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أنه "قبل بضعة أيام تم استكمال الانقلاب النظامي، وحكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش تآمرت على تنفيذ انقلابين نظاميين، واحد في إسرائيل والثاني في الضفة الغربية".

وأوضح أن الانقلاب الأول يهدف إلى القضاء على فصل السلطات الإسرائيلية واستقلالية جهاز القضاء، وإيجاد منظومة حكم ديكتاتوري في إسرائيل، بينما الانقلاب الثاني يهدف إلى ضم الضفة الغربية وتثبيت التفوق اليهودي فيها.

وتابع قائلا: "من أجل منع الانقلاب الأول فإن آلاف الإسرائيليين خروجا إلى الشوارع، لكن لا أحد خرج إلى الشوارع لمنع الانقلاب الثاني، لأنه ما هو السيء في زيادة قليلا تفوق اليهود؟".

واستدرك بقوله: "الانقلاب النظامي في الضفة تم تنفيذ بناء على تهد نتنياهو لـ"سموتريتش" في الاتفاق الائتلافي، وأساسه نقل تقريبا جميع الصلاحيات السلطوية في الضفة الغربية، باستثناء المتعلقة بالأمن، من الجيش إلى جهاز يترأسه سموتريتش.

ولفت إلى أنه في نهاية أيار/ مايو الماضي حدث هذا الأمر، وبهدوء وبدون احتفال وبيانات للمتحدثين بلسانه، وقّع سموتريتش على أمر لخلق وظيفة جديدة في الإدارة المدنية، وهو نائب رئيس الإدارة، إلى جانب التوقيع وثيقة تفويض الصلاحيات لهذا النائب.

واستكمل قائلا: "هذا النائب هو شخص مدني تم تعيينه من قبل سموتريتش، وهو يخضع له، ونقل جميع صلاحيات رئيس الإدارة المدنية إليه، للتخطيط والبناء والرقابة وتطبيق القانون على البناء غير القانوني في الضفة الغربية".

وأكد أن السلطة انتقلت فعليا من الجيش الإسرائيلي إلى النائب الذي عينه سموتريتش، مبينا أنه منذ القرار أصبح الضابط الملقب برئيس الإدارة المدنية بالجيش، عاطل عن العمل، ويمكنه تكريس وقته لتنظيم نشاطات ثقافية وترفيه لمرؤوسيه.

وأوضح أن نقل الصلاحيات إلى شخص يخضع لبؤرة استيطانية أقامها سموتريتش، يوجد له عدة معاني أكثر من تغيير الأدوار وترتيبات العمل، متسائلا: "هل الحديث يدور عن انقلاب دراماتيكي؟".

وذكر أن القانون الدولي ينظم وضع الاحتلال كإدارة مؤقتة للمناطق التي يسيطر عليها، وهو يحظر بشكل مطلق ضمها بشكل أحادي الجانب، وهذا ليس مجرد حظر بل هو قاعدة رئيسية استهدفت ترسيخ الحظر على استخدام القوى غير الضرورية للدفاع عن النفس.

ولفت إلى أنه يوجد معاني كارثية لحقوق الفلسطينيين، فالقليل من القيود التي بشكل معين ما زال الجيش يفرضها لطرد الفلسطينيين سيتم إزالتها الآن، فيما سترفع الإدارة الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية من الكوابح، وسينقضون على الفلسطينيين وسيمزقونهم.

وبيّن أن ما يحدث الآن يتمثل في إقامة مستوطنات جديدة وأحياء استيطانية كاملة بوتيرة غير مسبوقة، إضافة إلى إضفاء الصبغة القانونية على جميع المشاريع الاستيطانية.

الأكثر قراءة اليوم

السيسي: طرحنا مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة يومين

مقرب من خامنئي يكشف : "جبهة المقاومة" مخترقة من عملاء إيرانيين وليس من حماس..

رسالة سرية هزت “الكابنيت”.. غالانت يتحدث عن فشل الجيش الإسرائيلي بمعاركه وغياب “بوصلة الحرب” وخطر إيران الكبير

"نيويورك تايمز" : مسؤولون أمريكيون يكشفون "الخطر الأكبر" من إيران

مصادر لبنانية: بري أبلغ القطريين والمصريين بموافقة حزب الله على فصل الجبهات وقبول القرار 1701

القناة 12 العبرية : نتنياهو يرفض الاقتراح المصري "الصفقة الصغيرة"

الأردن: إسرائيل تريد إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم ولن نبقى مكتوفي الأيدي والحرب بديل حل الدولتين

الأخبار الرئيسية

671fa832423604093350a2a8

أبرز مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى المحتملة

استعراض إسرائيلي لأهم تحديات الكنيست مع افتتاح دورته الشتوية

photo_2024-10-28_17-18-58

سموتريتش ينفجر بالبكاء.. تحدث عن "ضحايا الصهيونية الدينية" (شاهد)

photo_2024-10-28_17-13-06

7 شهداء في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

671fae964236047c3e76eee7

نتنياهو: أعمل على إبرام اتفاقيات سلام مع دول عربية إضافية.

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية