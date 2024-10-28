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7 شهداء في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

الإثنين 28 أكتوبر 2024 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 شهداء في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة



غزة/سما/

استُشهد 7 مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن مسعفين من الهلال الأحمر نقلوا شهيدا وعددا من الجرحى إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع، جراء قصف مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في منطقة بلوك "12" بمخيم البريج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 6 مواطنين ببينهم أطفال استُشهدوا وأصيب آخرون، إثر استهداف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين ببلدة الزوايدة وسط القطاع، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,020 مواطنا، وإصابة 101,110 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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