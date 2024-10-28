نتنياهو: أعمل على إبرام اتفاقيات سلام مع دول عربية إضافية.

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعمل على مواصلة إبرام اتفاقيات سلام مع دول عربية إضافية في إطار اتفاقات أبراهام.



وقال في خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين إن "العرب كانوا يريدون في السابق تدميرنا لكننا أبرمنا سلاما مع مصر والأردن ومؤخرا مع 4 دول عربية".

وأكد "إذا سقطت إسرائيل سقط العالم كله.. تعرضنا لضربة قاسية لكننا رددنا بحرب ستغير وجه الشرق الأوسط... قتلنا المسؤولين عن مهاجمتنا في 7 أكتوبر ودمرنا البنى التحتية لحماس".

وقال "أثبتنا مرة أخرى أن ذراع إسرائيل الطويلة قادرة على الوصول إلى كل أعدائنا .. يد إسرائيل الطويلة ستصل إلى كل مكان يسعى إلى تدميرنا.. بيتنا ليس كبيت العنكبوت بل هو من فولاذ.. دون صمودنا سينهار العالم والشرق الأوسط".

وقال "نحن أمام تحد مختلف يهددنا ويهدد الشرق الأوسط والعالم أجمع".

وتابع "إيران تسعى لتطوير قنابل نووية هدفها تدميرنا وتملك صواريخ بعيدة المدى عابرة للقارات.. إيران تزود وكلاءها بأسلحة قاتلة ونحن نقف عائقا أمامها ونفشل مخططاتها الشريرة".

و أكد "نجتث بشكل ممنهج ونقطع أذرع الأخطبوط الإيراني وهاجمنا العشرات من الأهداف العسكرية في إيران.. ضربنا المنظومات الدفاعية والصواريخ.. ضربنا مصانع إيران وأشكر حلفاءنا وعلى رأسهم الولايات المتحدة على التعاون المستمر".

وقال "نتخذ قراراتنا بأنفسنا وسنحقق ما نرمي إليه.. استراتيجيتنا طويلة المدى وأرجو تحقيقها بأقرب وقت وهي تدمير محور الشر وقطع أذرعه في الشمال والجنوب".

وتابع "نريد تدفيع إيران الثمن وأن نمنعها من التحول إلى دولة نووية.. هاجمنا إيران بشكل واسع وأذرعها في المنطقة فقدت قدرة كبيرة في الدفاع عنها".