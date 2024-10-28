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الرئيس عباس يندد بالتنكيل الإسرائيلي بالأسرى وبينهم البرغوثي

الإثنين 28 أكتوبر 2024 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يندد بالتنكيل الإسرائيلي بالأسرى وبينهم البرغوثي



رام الله/سما/

ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، بتنكيل إسرائيل بأسرى في سجونها، بينهم عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” مروان البرغوثي.

جاء ذلك في بيان، تعقيبا على التنكيل الإسرائيلي بالبرغوثي وعدد من رفاقه الأسرى في سجن مجدو شمالي إسرائيل.

وقال عباس إن “ما يتعرض له الأسرى في معتقلات الاحتلال، يأتي في سياق الحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس”.

وأضاف أن “هذه الجرائم الإسرائيلية لن تفلح في كسر صمود الأسرى الأبطال، الذين دفعوا حريتهم ثمناً لكرامة وطنهم وشعبهم”.

وطالب منظمات حقوق الإنسان، بـ”التدخل الفوري والقيام بمسؤولياتها وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، لإجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها المتصاعدة بحق الأسرى، وعلى رأسهم القائد مروان البرغوثي”.

وحمّل الرئيس الفلسطيني إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن حياة البرغوثي وبقية الأسرى المعزولين عن العالم جراء الإجرام الإسرائيلي بحقهم”.

وفي وقت سابق من اليوم قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ الأسير البرغوثي ورفاقه تعرضوا لـ”اعتداء وحشي وخطير تسبب بعدة إصابات”.

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