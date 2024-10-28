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حزب الله: مقاتلينا “كمنوا” لجنود إسرائيليين واشتبكوا معهم قرب بلدة حدودية لبنانية

الإثنين 28 أكتوبر 2024 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: مقاتلينا “كمنوا” لجنود إسرائيليين واشتبكوا معهم قرب بلدة حدودية لبنانية



بيروت/سما/

 أعلن حزب الله الاثنين أن مقاتليه “كمنوا” لجنود اسرائيليين واشتبكوا معهم قرب بلدة كفركلا الحدودية اللبنانية، حيث فجّر الجيش الاسرائيلي السبت منازل سكنية وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وقال الحزب في بيان “كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية (…) لآليات وجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمهم باتجاه تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، وعند وصولهم لنقطة المكمن اشتبك المجاهدون معهم بالأسلحة الرشاشة والصاروخية ما أدى إلى احتراق آليتين ووقوع الجنود بين قتيل وجريح”.

كما أعلن حزب الله قصف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا بالصواريخ، في وقت تواصلت الغارات الاسرائيلية على جنوب لبنان ولا سيما على مدينة صور التي استهدفت بعدة غارات عقب إنذارات إخلاء للسكان.

وقال الحزب في بيان إنه أطلق “عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الإثنين (…) صلية صاروخية نوعية على قاعدة +ستيلا ماريس+ البحرية شمال غرب حيفا”.

(أ ف ب)

#حزب الله

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