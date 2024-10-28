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لبيد: نتنياهو “يرشي” شركاءه في الحكومة من أجل البقاء

الإثنين 28 أكتوبر 2024 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد: نتنياهو “يرشي” شركاءه في الحكومة من أجل البقاء



القدس المحتلة/سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يرشي” شركاءه في الحكومة من أجل البقاء سياسيا.

وكان لبيد يشير إلى دفع نتنياهو بمشروع قانون يعفي متدينين يهودا من الخدمة العسكرية مع عودة الكنيست إلى الاجتماعات، الاثنين، بعد إجازة صيفية استمرت 3 أشهر.

وقال لبيد في منشور على منصة “إكس”: “بينما لا تزال هناك مراقبات (مجندات) مختطفات في أسر حماس في غزة، الحكومة الإسرائيلية تروج لقانون التهرب”.

وأضاف: “سنحارب هذا القانون المشين باسم محبي الوطن الذين يبقون الوطن حيا بينما تخونهم حكومتهم”.

وتابع لبيد: “نتنياهو يرشي شركاءه في الائتلاف من أجل البقاء سياسيا، بينما يرسل جنودا للقتال”.

كما وجه وزير الجيش الأسبق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيغدور ليبرمان انتقادات لمشروع القانون.

وقال في منشور على منصة “إكس”: “أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قانون التهرب الذي يضر بوحدة الشعب والقوة الوطنية”.

وأضاف: “إن القانون الوحيد الذي يجب علينا إقراره هو قانون التجنيد الموحد والمتساوي للجميع: في سن 18 عامًا، اليهود والمسلمون والمسيحيون والدروز والشركس”.

وتابع ليبرمان: “شعب واحد، تجنيد واحد، تجنيد للجميع، النقص في القوى البشرية هائل بكل بساطة”.

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