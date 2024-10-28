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300 ألف إسرائيلي تلقوا خدمات صحة نفسية منذ بداية الحرب

الإثنين 28 أكتوبر 2024 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
300 ألف إسرائيلي تلقوا خدمات صحة نفسية منذ بداية الحرب



القدس المحتلة/سما/

 كشفت معطيات إسرائيلية رسمية، الاثنين، حصول 300 ألف شخص في أنحاء مختلفة من البلاد على خدمات الصحة النفسية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتم عرض هذه المعطيات التي أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، خلال مداولات للجنة الصحة البرلمانية، بحسب بيان للكنيست.

وقال رئيس جناح الصحة النفسية في وزارة الصحة، جلعاد بوندهايمر، بحسب البيان: “عدد المتعالجين في المجال زاد بشكل تدريجي ووصل إلى 300 ألف شخص، بمستويات مختلفة بسبب الحرب”.

وأضاف: “تم تخصيص 330 مليون شيكل (88.4 مليون دولار) كهبات دعم لصناديق المرضى من أجل توسيع العيادات الخاصة بالطب النفسي لعام 2024، فيما تم تخصيص مبلغ 610 ملايين شيكل (163.4 مليون دولار) لسنة 2025”.

وأشار إلى أن عدد الموظفين ضمن مهن ووظائف العلاج النفسي في صناديق المرضى بلغ نحو 350 شخصا، من بينهم “معالجون نفسيون وأخصائيون اجتماعيون وأطباء صحة نفسية وأخصائيو علاج وظيفي”.

ووفق البيان ذاته، قال رئيس لجنة الصحة البرلمانية عضو الكنيست يوني مشرقي من حزب “شاس”: “الأزمة النفسية التي تسببت بها الأحداث التراجيدية والحرب التي تلتها، تُلزمنا كلجنة ومجتمع، التأكد من أن الجهود المتواصلة المبذولة من أجل التأهيل النفسي للمتضررين وأقاربهم لن تتوقف”.

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