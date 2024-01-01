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نتنياهو: لو كان مقترح الصفقة وقفا للنار ليومين مقابل 4 أسرى سأقبله فورا

الإثنين 28 أكتوبر 2024 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: لو كان مقترح الصفقة وقفا للنار ليومين مقابل 4 أسرى سأقبله فورا



القدس المحتلة / سما/

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع حزب الليكود أنه اذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة يومين لإطلاق سراح الرهائن الأربعة فسوف أقبله على الفور".

وعلق ر نتنياهو اليوم (الاثنين)، في اجتماع كتلة الليكود، على تصريح الرئيس المصري السيسي بأن مصر عرضت وقف إطلاق نار قصير يتم خلاله إطلاق سراح الرهائن الأربعة : "إذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة يومين لإطلاق سراح الرهائن الأربعة" ، سأقبله على الفور."

وبحسب نتنياهو فإن الجانب الإسرائيلي سيكون سعيدا بمثل هذه الصفقة، لكن الجانب الفلسطيني هو الذي يعارضها.

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