نتنياهو: لو كان مقترح الصفقة وقفا للنار ليومين مقابل 4 أسرى سأقبله فورا

القدس المحتلة / سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع حزب الليكود أنه اذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة يومين لإطلاق سراح الرهائن الأربعة فسوف أقبله على الفور".

وعلق ر نتنياهو اليوم (الاثنين)، في اجتماع كتلة الليكود، على تصريح الرئيس المصري السيسي بأن مصر عرضت وقف إطلاق نار قصير يتم خلاله إطلاق سراح الرهائن الأربعة : "إذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة يومين لإطلاق سراح الرهائن الأربعة" ، سأقبله على الفور."

وبحسب نتنياهو فإن الجانب الإسرائيلي سيكون سعيدا بمثل هذه الصفقة، لكن الجانب الفلسطيني هو الذي يعارضها.