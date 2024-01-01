"هاليفي" عن ضربة إيران: مارسنا ضبط النفس ولدينا القدرة على فعل ما هو أكبر بكثير

القدس المحتلة / سما/

قال هرتسي هاليفي رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الأحد، إن إسرائيل مارست ضبط النفس خلال هجومها على إيران، السبت.

وأضاف هاليفي، في فيديو كان جزءاً من اجتماع قيّمت فيه القيادة العليا نتائج الهجوم، أن القصف الذي استهدف إيران أصاب ما وصفها بـ«أنظمة استراتيجية».

وتابع هاليفي، وفقاً لما نقله موقع «تايمز أوف إسرائيل»: «لقد أظهرنا جزءاً من قدراتنا فقط، ولدينا القدرة على فعل ما هو أكبر بكثير».

وأكد: «قمنا بضرب أنظمة استراتيجية في إيران. وسنرى كيف ستتطور الأمور الآن. نحن مستعدون لجميع السيناريوهات على جميع الجبهات».

وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي إلى أن الضربة على الأهداف العسكرية كانت «رسالة واضحة»، مضيفاً: «نعرف كيف نصل، ونضرب أي تهديد في أي مكان وفي أي وقت».

ونفذت إسرائيل، السبت، ضربات جوية على مواقع عسكرية في إيران، رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران عليها، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

وأعلن الجيش الإيراني، السبت، مقتل أربعة من ضباطه في مركز الدفاع الجوي بميناء معشور جنوب غربي البلاد. وقالت مصادر إن الضربات الإسرائيلية أوقعت عشرات الضحايا.

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر السبت، ألحق أضراراً جسيمة بمرافق في قاعدة بارشين العسكرية، جنوب شرقي طهران، وهو موقع مرتبط ببرنامج إيران السابق للأسلحة النووية، بالإضافة إلى منشآت خلط وقود الصواريخ الصلب في قاعدة أخرى تتصل ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.