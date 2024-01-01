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قطر : المفاوضات الموسعة تنطلق خلال ايام لبحث مبادرة موسعة

الإثنين 28 أكتوبر 2024 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر : المفاوضات الموسعة تنطلق خلال ايام لبحث مبادرة موسعة



القدس المحتلة / سما/

مدد رئيس الموساد ديدي بارنيع اقامته في قطر عقب انتهاء الاجتماع الليلي بشأن الخطوط العريضة لصفقة التبادل.

ويدرس الطرفان تجديد المفاوضات بين إسرائيل وحماس وعقد كافة طواقم التفاوض "خلال أيام".

واستمرت المحادثات بين رئيس الموساد ورئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر حتى الليل، ومن المتوقع أن تستأنف صباح اليوم (الاثنين). وهذه مجرد محادثات تمهيدية تهدف إلى تحديد الخطوط الفاصلة لإمكانية تجديد المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.

وقال مسؤول اسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية نحن نناقش مخططا شاملا يأخذ في الاعتبار المبادرة المصرية. هذا المخطط تم وضعه في الأسبوعين الماضيين، وهو الأحدث للاتصالات الحالية. المحادثات كانت جيدة".

ونقلت القناة عن المصدر الإسرائيلي قوله إن "النية هي عقد اجتماع رباعي. سنعقد قمة هذا الأسبوع ونبدأ بمشاركة الطواقم لمعرفة ما إذا كان هناك طريق يمكن اتباعه نحو التوصل إلى اتفاق".

وصرح مسؤولون إسرائيليون مطلعون على الأمر لـ "إسرائيل اليوم" بحدوث تطور إيجابي يؤدي إلى توسيع نطاق محادثات التفاوض لتشمل الجانب المصري والوفود المفاوضة لجميع الوسطاء بما في ذلك إسرائيل خلال الأيام المقبلة في إطار اجتماع قمة.

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