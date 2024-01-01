مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في شجار وقع ببلدة العيزرية تخخله احراق ممتلكات

رام الله / سما/

أعلنت الشرطة مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في شجار وقع ببلدة العيزرية شرق القدس المحتلة تخلله إطلاق نار وإحراق ممتلكات.

وتوجهت الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان على الفور، وسيطرت على الشجار وألقت القبض على عدد من المشاركين فيه، وتم نقل الإصابات إلى مشافي الداخل المحتل لتلقي العلاج، حيث أعلن الأطباء عن وفاة ثلاثة منهم.

و تمكنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق التي اندلعت بالبلدة بسبب الشجار.

وأكد ارزيقات،أن القوة ما زالت موجودة بالبلدة لحفظ الأمن والنظام العام وملاحقة المطلوبين على خلفية الشجار .